Dieta proteica, sazia e fa dimagrire: ecco il menÃ¹

Salute e benessere

Dieta proteica, sazia e fa dimagrire: ecco il menù

La dieta proteica per dimagrire subito si basa come si evince dal nome sul consumo principale di proteine. E’ una dieta che sazia subito e consente così di bruciare più calorie. E’ noto da sempre che le proteine saziano di più rispetto a carboidrati e grassi, e quindi si tende a mangiare di meno. Inoltre seguire una dieta proteica consente di perdere peso rapidamente poichè la digestione delle proteine comporta un dispendio di energia maggiore rispetto a quella di grassi e carboidrati.La dieta proteica è un regime nutrizionale, generalmente ipocalorico, caratterizzato da un apporto di proteine molto elevato e da un consumo ridotto di carboidrati, finalizzato a favorire la perdita di peso.Prima di vedere un esempio di menù della dieta proteica raccomandiamo come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di consultare il proprio medico di famiglia o uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. La dieta proteica non è adatta a chi soffre di patologie importnati come ad esempio il diabete e non solo. Ma vediamo in un esempio di menù giornaliero cosa si mangia nella dieta proteica. Colazione con porrige d'avena proteico con fiocchi d'avena e formaggio magro. Pranzo con filetto di manzo con insalata.Cena: uova strapazzate con gamberi.