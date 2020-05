Dieta del lunedÃ¬ e del martedÃ¬ per dimagrire subito 2 kg: menÃ¹ dei 2 giorni

Salute e benessere

Dieta del lunedì e del martedì per dimagrire subito 2 kg: menù dei 2 giorni

La dieta del lunedì e del martedì può far dimagrire fino a 2 kg. Si tratta di una dieta depurativa ideale per il dopo weekend all’insegna del cibo. Si tratta di una regime alimentare depurativo e ipocalorica che non deve essere seguito oltre i fìdue giorni. Ma vediamo cosa si mangia il lunedì ed il martedì della dieta per perdere velocemente fino a 2 kg. Prima però raccomandiamo come faccimao sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. la dieta del lunedì e del martedì non è adatta a chi soffre di diabete o altre patolgie importanti e alle donne in gravidanza.Ecco lo schema del lunedì e quello del martedì. Ogni giorno appena svegli bisogna bere un bicchiere di acqua con il succo di un limone e durante la giornata si devono bere almeno un litro e mezzo di acqua. Lunedì: colazione con un vasetto di yogurt bianco naturale e una mela frullata. Spuntino: un bicchiere di succo centrifugato di verdure. Pranzo: 150 g di insalata verde e 40 g di pane integrale. Merenda: una tisana depurativa senza zucchero. Cena: minestrone di verdure miste. Prima di andare a letto una tisana depurativa al finocchio, sempre con un cucchiaino di miele.Martedì: colazione con un frullato con 1/2 banana e uno yogurt bianco naturale. Spuntino: un bicchiere di succo di mela. Pranzo: 30 g di riso con 150 g di verdure. Merenda: una tisana depurativa con un cucchiaio di miele. Cena: 250 g di zucchine e melanzane grigliate. La giornata si conclude con un’altra tisana depurativa da addolcire con un cucchiaio di miele.