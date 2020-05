Fase 2 coronavirus, spiagge libere e sicure: progetto a Vittoria

Economia

Vittoria - Confcommercio Vittoria presenterà domani mattina, nella giornata, dunque, di giovedì 28 maggio, a palazzo Iacono, una proposta di progettualità esecutiva legata a spiagge libere e sicure. La soluzione, voluta e ricercata dalla associazione di categoria, è stata progettata dall’architetto Arcangelo Mazza dopo un confronto con il direttivo. “La proposta – spiega il presidente Confcommercio Vittoria, Gregorio Lenzo – si pone come obiettivo la immediata fattibilità, il massimo contenimento dei costi, la facile percezione e fruibilità, la funzione informativa di sicurezza e vigilanza oltre ad un minimo ma sufficiente supporto di servizi base ai bagnanti”.Contestualmente, sarà presentato un documento, già inoltrato via pec al Comune nei giorni scorsi, in cui Confcommercio Vittoria illustra le linee programmatiche necessarie per gli operatori economici della città e di Scoglitti alla luce dell’attuale emergenza sanitaria.