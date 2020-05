Cucina

Ricetta proteica: uova strapazzate con funghi e pomodori

La ricetta proteica con uova strapazzate con funghi e pomodori è tra le ricette ideali da preparare quando si segue una dieta proteica. Bastano pochi ingredienti per un piatto pornto in pochi minuti. Ecco gli ingredienti che occorrono e la preparazione. Ingredienti: 100 g di funghi champignon, 40 g di pomodori secchi, (non sotto’olio), 1 cipollotto, 1 cc d’olio d’oliva, 2 uova, 3 albumi, 1 Cc di latte (1,5% di grassi), 1 panino proteico, Sale e pepe. Ora vediamo come si prepara: tagliare a fettine gli champignon, i pomodori secchi e il cipollotto. Soffriggete il cipollotto per qualche minuto, poi unite alla padella i pomodori e i funghi.Aggiungete sale e pepe a piacere, lasciate cuocere per 5 minuti. Nel frattempo sbattete le uova, gli albumi e il latte; appena avrete finito versate il tutto in padella. Lasciate cuocere per altri 5 minuti, mescolando di tanto in tanto per ottenere delle uova strapazzate. Aggiungete dell’erba cipollina e servite con il pane tostato