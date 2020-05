Dieta super efficace per dimagrire 5 kg: ecco lo schema settimanale

Salute e benessere

La super dieta efficace può far dimagrire velocemente fino a 5 kg. E’ una dieta che si basa su uno schema particolare diviso in varie fasi. ma vediamo nel dettaglio come funziona la super dieta efficate e lo schema settimanale della dieta per dimagrire rapidamente. La prima fase dura due giorni e prevede l'assunzione soprattutto di frutta e cereali. Nella prima fase si mangiano tutte le verdure a foglia verde possono essere consumate, così come pomodori, peperoni, zucchine, broccoli, legumi e persino funghi e melanzane.Sono ammesse nel regime alimentare anche , frutta fresca e anche alcuni salumi magri come fesa di tacchino o prosciutto, le carni bianche, i pesci magri come merluzzo o sogliola, gli amidi e i cereali. Banditi categoricamente latticini e tutti gli alimenti non compresi nell'elenco. La seconda fase dura due giorni e si basa sul consumo di verdure e proteine. Oltre a tutte le verdure a foglia verde, possono essere consumati soltanto due frutti a basso contenuto di zucchero come limone o lime e varietà di carni magre come i salumi leggeri, le carni bianche e tutti i tipi di pesci. Vietati frutta, cereali, legumi e latticini.La terza e ultima fase dura tre giorni ed ha come alimenti principali frutta, cereali, proteine e grassi buoni. Nella terza fase sono previste sempre le verdure a foglia verde e si possono ancha mangiare cetrioli, legumi, peperoni, funghi, melanzane, broccoli e zucchine, oltre a carni bianche, salumi magri e tutti i tipi di pesci. Inoltre, sì alla frutta fresca, a cereali come orzo, riso e avena e anche a sostanze considerate grasse: olio d'oliva, burro d'arachidi, semi di girasole, sesamo e zucca. Ma vediamo ora cosa si mangia giorno per giorno nella dieeta super efficare per dimagrire fino a 5 kg in uno schema settimanale completo. Prima però ricordiamo che si tratta di uno schema indicativo e che la dieta va sempre elaborata con uno specialista in base alle singole caratteristiche della singola persone. La dieta suoper efficace non è adatta a chi soffre di diabarte o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza. Lunedì: colazione con una macedonia di frutta fresca, poi 2 mele a metà mattina, a pranzo insalata con tonno, mela e spinaci, un'arancia a metà pomeriggio, riso e würstel di pollo a cena. Martedì: Pane tostato e fragole a colazione, come spuntino un mango, a pranzo riso e wurstel di pollo, come merenda 2 pere, a cena filetto di maiale con broccoli e ananas.Mercoledì: Omelette di 3 albumi con funghi, fesa di tacchino a metà mattino, a pranzo un peperone farcito con tonno e cetrioli, nel pomeriggio bresaola, a cena filetto di manzo con spinaci. Giovedì: colazione con due uova sode con spinaci, come spuntino delle fettine di salmone affumicato, a pranzo filetto di manzo con verdure, a merenda 3 uova sode private del tuorlo, a cena mix di verdure e fesa di vitello grigliata. Venerdì: A colazione pane tostato con uovo, pomodoro e cipolla, a metà mattino una manciata di mandorle, a pranzo insalata con tonno, a merenda dei pistacchi, a cena lonza di maiale con patate. Sabato: Pane tostato e margarina a colazione, a metà mattino del sedano nella maionese, insalata di pomodori a pranzo, nel pomeriggio mezzo avocado, a cena pesce spada con olive.Domenica: colazione frullato di frutta fresca e fiocchi d'avena, come spuntino una spremuta di pompelmo, a pranzo insalata di gamberetti, a merenda mix di verdure, a cena salmone con patate.