Politica

Marina di Ragusa, pulire rastrelliere bici Marina di Ragusa, pulire rastrelliere bici

Ragusa - Lo abbiamo detto più volte, che compito dei consiglieri comunali è anche quello di osservare ed eventualmente segnalare i piccoli inconvenienti che in una città non mancano mai. Ed ora, con l’approssimarsi della stagione estiva, la consigliera Maria Malfa, della Lega, constata che “avrebbero bisogno di essere ripulite dalla sporcizia che le deturpa le rastrelliere per le biciclette che fanno bella mostra di loro sul lungomare Andrea Doria. Le rastrelliere sono diventate il ricettacolo di ogni tipo di sporcizia, per non parlare della sabbia, e hanno bisogno di essere riprese al meglio.Giro, dunque, la segnalazione all’amministrazione comunale affinché ci si possa muovere di conseguenza con la solerzia che caratterizza l’attività di questa Giunta quando si tratta di garantire il doveroso decoro alla città. E’ un’anomalia, quella delle rastrelliere, che mi hanno segnalato in molti e che spero si possa risolvere il prima possibile”. Esprime invece soddisfazione, Maria Malfa nell’osservare “con piacere che in spiaggia ci si sta già attrezzando con le mini isole ecologiche per garantire a tutti i bagnanti, appena la stagione entrerà nel vivo, la possibilità di potere usufruire comodamente di contenitori per la selezione dei rifiuti, secondo il principio della differenziata”. (da.di.)