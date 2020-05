Bonus da 600 euro a maggio per lavoratori spettacolo: ecco a chi spetta

Italia

Roma – Il bonus da 600 euro per lavoratori spettacolo previsto a maggio dal decreto di Rilancio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale non spetta a tutti. Vediamo chi può fare domanda e a chi spetta. Il bonus maggio da 600 euro per lavoratori spettacolo spetta: ai lavoratori iscritti al relativo fondo pensioni, con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019, reddito non superiore a 50mila euro, non titolari di pensione, non titolari di dipendente al 17 marzo 2020. In pratica, gli stessi con diritto al bonus di marzo previsto dall’articolo 38 del Cura Italia (dl 18/2020); ai lavoratori spettacolo iscritti al relativo fondo pensioni, con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, con reddito non superiore a 35mila euro.In entrambi i casi sopra citati, il lavoratore non deve essere titolare di pensione, né deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere al 19 maggio 2020.