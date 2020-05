Bonus da 500 euro per lavoratori domestici: ecco come fare domanda

Italia

Roma – Via libera al bonus da 500 euro per i lavoratori domestici. Da ieri i lavoratori domestici non conviventi con rapporti di lavoro per almeno 10 ore settimanali possono fare da oggi domanda per il bonus previsto dal dl Rilancio per i lavoratori domestici. Lo si legge sul sito Inps. nel quale si sottolinea che la misura straordinaria di sostegno è stata introdotta per supportare i lavoratori domestici in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Dopo aver effettuato l'autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.L'indennità è di 500 euro al mese per aprile e maggio. "Da ieri sul sito dell'Inps è possibile richiedere l'indennità per i lavoratori domestici introdotta con il decreto rilancio. Con questa misura assicuriamo un sostegno concreto a una categoria di lavoratori messa fortemente in difficoltà a causa dell'emergenza Covid19", scrive su Twitter la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.