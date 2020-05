Economia

Modica, scadenza Imu: possibile pagare antro il 30 settembre Modica, scadenza Imu: possibile pagare antro il 30 settembre

Modica - La Giunta Municipale di Modica ha approvato il nuovo regolamento e le nuove tariffe dell’IMU applicando quelle che sono le indicazioni a livello nazionale, cioè l’accorpamento di IMU e TASI in un’unica tariffa. Per i contribuenti modicani non cambia nulla rispetto all’anno scorso perché la somma che si troveranno in bolletta (8,60 + 1,85 per mille) è la stessa di quella pagata in passato per le due diverse tassazioni con scadenza 16 giugno per l’acconto e 16 dicembre per il saldo. Inoltre la Giunta ha approvato la possibilità di pagare l’acconto entro il 30 settembre senza interessi e sanzioni a condizione che entro il 31 ottobre sia presentata apposita dichiarazione attestante difficoltà economiche derivanti dall’emergenza Covid.“Vista la grave crisi economica determinata dalla pandemia – commenta il Sindaco- ci è sembrato opportuno salvaguardare il tessuto economico del nostro territorio prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata IMU 2020 entro il 30 settembre dando la possibilità alle aziende e ai privati di poter utilizzare una parte degli introiti dell’attività lavorativa del post pandemia per poter pagare l’imposta. E’ un altro provvedimento a sostegno dei cittadini modicani che si aggiunge alle tante misure già messe in campo nei mesi scorsi”.