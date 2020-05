Fase 2 Ragusa, centri commerciali chiusi domenica e festivi

Economia

Ragusa - I centri commerciali restano chiusi nei giorni domenicali e festivi. L’Amministrazione comunale di Ragusa, in riferimento alla ordinanza sindacale n.288 del 23 maggio scorso, fa presente che l’obbligo di chiusura nei giorni domenicali e festivi è imposto anche per i centri commerciali così come previsto dall’apposita ordinanza regionale. La predetta ordinanza ha disposto infatti con effetto immediato, e fino a disposizione contraria, a Ragusa ed a Marina di Ragusa, l’apertura al pubblico nei giorni domenicali e festivi degli esercizi commerciali, apertura riconosciuta anche ai titolari di panifici, pasticcerie e tabacchi, con eccezione di supermercati e outlet, per i quali continua a valere l’obbligo di chiusura e come, già prevista, per i centri commerciali.