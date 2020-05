Centro di Aggregazione Culturale di Ragusa inaugura il quinto anno

Cultura

Ragusa - Il Centro di Aggregazione Culturale di Ragusa nato da un'idea di Amedeo Fusco, a più di quattro anni dalla sua apertura, ha registrato un notevole numero di iniziative culturali che spaziano dalla musica alla poesia alla proiezione di film, corsi di pittura e di fotografia, presentazioni di libri e di artisti, conferenze, dibattiti e incontri... esposizioni di opere realizzate dagli oltre quattrocento artisti che si sono avvicendati sulle pareti delle sale del centro di aggregazione culturale che è ormai un'affermata realtà a livello internazionale. In questo difficile periodo si vuole lanciare un forte segnale di ripartenza e speranza inaugurando il V anno di attività. La mostra è dedicata all’artista Giorgio Cappello.L'inaugurazione si terrà il 28 maggio, esclusivamente, attraverso una video diretta sui profili facebook di Amedeo Fusco. La mostra potrà essere visitata dal 29 maggio al 16 giugno, escluso festivi, dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 19,30 su appuntamento e seguendo le norme vigenti in Via Mario Leggio 174 a Ragusa. Gli artisti che celebreranno questo V anno con opere di Pirografia, pittura, scultura e fotografia Sono: Reyna Zapata, Ornella Ferrante, Rita Alessi, Stefania Caputo, Salvatore Di Stabile , Mariagrazia Diquattro, Elvira Salonia, Alessio Schiavon, Angelo Criscione, Sebastiano Montalto, Pina Gennuso, Andrea Amico, Angelo Mangione, Antonio Bonifacio, Annalisa Cavallo, Salvo Guastella, Rossella Di Dio – RoxPiridda Andrea Nanì, Carmelinda Alacqua, Clara Pasquino, Rosetta Giombarresi, Debora Carru, Donata Scucces, Emanuele Bellio, Francesca Barnini, Gianfranco Brusegan, Giuseppe La Rosa, Ileana Picariello, Ivo D'Orazio, Lucio Morando, Luisa Barrano, Margarita Valldeperas, Maria Nencioni, Maria Pia Mucci, Nadia Bartolino Ombretta Montanelli, Giovanni Peroncini, Pasquale Vulcano, Roberto Trucco, Laura Girardello, Sabrina Caggegi, Sofia Chiara Burragato, Sergio Cimbali, Silvana Occhipinti, Silvana Licitra, Cristina Cateni, Fabio Luzzi, Emanuele Pace, Mauro benvenuto, Carmelo Carrubba, Michelangelo Lacagnina, Arturo Barbante, Fabrizio Viola, Domynat Natale, Rosadele Amorelli, Tiziana moretto, Franco Filetti, Mariella Mascaro, Salvatore Massari, Salvo Distefano, Beatrice Nicosia, Sebastiano Cannarella, Manuela Distefano, Paola Ummarino, Xavier Yarto, Francesco Gino Cantarella, Agostino Viviani, Manola Caribotti, Salvatore Denaro, Paolo Cutrano, Maria Rosa Beghelli, Demmy Avanzi, Miciè, Rita Albergamo, Dania Minotti, Giorgio Cappello, Giorgio Trucco, Turi Alescio, Giuseppe Sammito, Gianni Turtola, Milena Scudera, Paola Rago, Rosetta Raia, Janelucy Avola, Lilly Lo prete.Il Centro di Aggregazione Culturale collabora con altri spazi: Corner Art di Rita Cimbali, Brugherio (MB); Porto di mare di Francesco Cofone, Firenze e MOMM STUDIO di Antonio Bonifico, Comiso... In questi Spazi sono già state realizzate delle esposizioni e ne saranno realizzate ancora. Non appena sarà possibile si darà il via a tante altre iniziative che saranmo divulgate sulla pagina e sul sito di Amedeo Fusco... Seguitelo per restare aggiornati. “idee nuove sempre nuove”.