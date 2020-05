Modica, arrestato rapinatore comisano

Modica – Rapina, porto abusivo di armi od oggetto atti ad offendere. E’ con queste accuse che la Polizia di Stato di Modica, ieri, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un pluripregiudicato comisano. L’ordinanza è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Ragusa, che ha ritenuto di accogliere la proposta del P.M. sulla base degli elementi raccolti e ricostruiti a carico di un pluripregiudicato comisano, per fatti verificatisi a Modica e risalenti alla notte del 29 aprile u.s.