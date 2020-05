Ospedale Ragusa, 3 delicati interventi su 3 neonati prematuri

Salute e benessere

Ragusa, 25 maggio 2020 - L’epidemia da Covid 19 non ha minimamente rallentato l’attività dell’UOC di Neonatologia e Utin. Infatti, negli ultimi due mesi si sono registrati tre casi di particolare rilevanza. A un neonato prematuro, nato a 34 settimane, è stata diagnosticata una rarissima, 1/50.000 nati, alterazione del ritmo cardiaco, il flutter atriale.La diagnosi è stata tempestiva e, dopo un tentativo con terapia farmacologica, è stata eseguita cardioversione elettrica a bassa energia, in sedazione profonda. Il riscontro è stato immediato, con normalizzazione della frequenza cardiaca, nel pieno rispetto del confort del piccolo paziente.Il reparto di Neonatologia e UTIN si è avvalso della preziosa e necessaria consulenza dei dottori Rosanna Di Pasquale, referente di Cardiologia Pediatrica, e del dott. Giuseppe Campisi, esperto aritmologo.Nel mese di aprile è stato eseguito, per la prima volta in provincia, un intervento di neurochirurgia su un neonato prematuro.Il piccolo, nato a 26 settimane di gestazione, 870 g. di peso, ha presentato una frequente e temibile complicanza, caratteristica della prematurità estrema: una gravissima emorragia cerebrale, poi ulteriormente complicatasi con un idrocefalo ostruttivo.Le delicate e ormai compromesse condizioni cliniche non permettevano il trasporto in altro ospedale, si è attivata, pertanto, la consulenza che l'ASP di Ragusa ha con la Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” di Catania.L’intervento è stato eseguito, nella sede del Giovanni Paolo II, dai neurochirurghi Saverio Fagone e Stefano Chiriatti.«È stato, anche a detta dei colleghi catanesi, un magnifico lavoro di equipe in un "ospedale bello e molto organizzato" - ha sottolineato il dott. Francesco Spata, direttore ff dell’UOC di Neonatologia - che ha coinvolto anestesisti, diretti dal dott. Luigi Rabito, direttore della Anestesia e Rianimazione, medici e infermieri della UOC di Neonatologia e UTIN, il personale di sala operatoria.» L’intervento ha permesso il posizionamento di un catetere ventricolare, che ha consentito un miglioramento del quadro clinico. Il terzo caso: Nato a 23 settimane e 6 giorni di gravidanza, peso alla nascita 470 grammi.Una condizione eccezionale di estrema prematurità, che ha reso necessaria una degenza lunga sette mesi, inframezzata da un trasferimento a Catania, presso il Policlinico Universitario, per un intervento di retinopatia. Il piccolo è stato successivamente ritrasferito, con procedura di back transport, presso il Giovanni Paolo II, dove sono continuate la cura fino alla dimissione. Il 28 aprile il piccolo paziente è stato dimesso. Foto: UOC di Neonatologia e UTIN