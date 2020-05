Dieta delle pere per dimagrire 4 kg: ecco come

Salute e benessere

La dieta delle pere può far dimagrire fino a 4 kg in 7 giorni. La pere sono tra gli alimenti ideali per perdere peso velocemente. Bastano 3 frutti al giorno per dimagrire e prepararsi per la prova costume. A confermare le virtù dimagranti delle pere è stata una ricerca della Shahid Beheshti University of Medical Sciences di Tehran. Gli scienziati iraniani hanno scoperto che l’assunzione giornaliera di alcuni frutti e bevande come 3 mele o 3 pere o pompelmi o tè verde, che sono tutti ricchi di polifenoli, può ridurre significativamente il peso corporeo nelle persone obese.Il dott. Corrado Pierantoni, medico specialista in endocrinologia e malattie del ricambio e nutrizionista clinico a Lanciano (Ch), ha messo a punto un regime alimentare in cui questi preziosi alimenti sono protagonisti della dieta che, se seguita correttamente, può regalare un dimagrimento di circa 2 chili in una settimana. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta delle pere. Il menù della giornata prevede 5 pasti ovvero colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena, a cui può essere sommato un aperitivo prima di cena a base di semi oleosi o frutta secca. Le dosi ideali sono: 5 mandorle; 3 gherigli di noci; 8 nocciole; un cucchiaio di pinoli o di semi oleosi vari o di arachidi senza sale. In alternativa alla frutta secca, è possibile fare uno spuntino con 20 grammi di cioccolato fondente.Ma ora vediamo nel dettaglio cosa si mangia per una settimana nella dieta delle pere per dimagrire. Lunedì: colazione con una tazza di tè verde, un bicchiere di latte e una fetta di pane tostato con un velo di marmellata di pere senza zucchero. Spuntino: una mela.Pranzo: insalata di carciofi crudi con funghi champignon e scagliette di parmigiano; riso integrale con zucca e speck . Merenda: una pera.Cena: filetto di tacchino al limone; bietole ripassate in padella; 1 fetta di pane integrale tostato . Martedì: colazione con una tazza di tè verde e una fetta di pane integrale tostato con 1 fettina di prosciutto crudo magro. Spuntino: un succo di pompelmo o una tisana drenante. Pranzo: insalata di radicchio e soncino; pasta con broccoletti saporiti all’aglio e peperoncino. Merenda: una pera. Cena: una frittata di 2 albumi e 1 tuorlo; finocchi in pinzimonio; 1 fetta di pane integrale tostato.Mercoledì: colazione con una tazza di tè verde; 1 bicchiere di latte vegetale, un cucchiaio di fiocchi di avena e 1 frutto o caffè. Spuntino: una fettina di pane integrale con 30 g di bresaola. Pranzo: insalata di mele, carote e finocchi; zuppa di farro e lenticchie con bietoline. Merenda: una tazza di tè verde; 1 pera. Cena: melanzane grigliate, mozzarella e basilico; spinaci al vapore con succo di limone; 1 fetta di pane tostato. Giovedì: colazione con una tazza di tè verde; 1 bicchiere di latte di soia (o latte HD) e 1 fettina di pane integrale tostato con un velo di marmellata di mele. Merenda: una spremuta di pompelmo.Pranzo: insalata di radicchio e finocchi; crema di ceci con tocchetti di prosciutto crudo. Merenda: una pera. Cena: minstrone di verdure.Venerdì: colazione con tè verde e na pera. Spuntino: una pera. Pranzo: insalata mista; pasta con pomodorini e alici. Merenda: una pera.Cena: pesce al vapore e spinaci al vapore. Sabato: colazione con una tazza di tè verde; 1 bicchiere di latte vegetale e 3 biscotti secchi. Spuntino: una pera. Pranzo: insalata verde con pere, formaggio e noci; pasta con verza, aglio e peperoncino. merenda: una tisana al finocchio.Cena: un minestrone di verdure. Domenica: colazione con un tè verde e una pera.Spuntino: una mela.Pranzo: insalata mista e una porzione di pesce al forno. Merenda: una pera. Cena: hamburger e insalata mista.Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. La dieta delle pere è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importnanti e alle donne in gravidanza.