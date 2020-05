Salute e benessere

Come dimagrire 5 kg in 5 giorni: ecco la dieta del piatto unico Come dimagrire 5 kg in 5 giorni: ecco la dieta del piatto unico

La dieta del piatto unico è tra le dieta più semplici da seguire per perdere peso velocemente. E’ una dieta molto restrittiva e quindi non adatta a tiutti. La dieta del piatto unico deve essere seguita solo per pochi giorni e promette un dimagrimento decisamente troppo rapido. Ma vediamo come funziona la dieta del piatto unico. Si tratta di un regime alimentare che prevede il consumo di un piatto unico che racchiuda in sé tutti i nutrienti utili: carboidrati, proteine, fibre, grassi (pochi e buoni). Naturalmente questi nutrienti dovranno essere al loro interno ben bilanciati in modo tale che la pietanza sia in grado di saziare al meglio (evitando che si soffra la fame prima di arrivare a cena) ma anche di dare soddisfazione a chi la assume (il beneficio è quindi anche di carattere psicologico per chi la segue). In questa dieta si possono inserire diversi tipi di alimenti che appartengono a tutte le categorie e, cosa molto interessante, è che non c’è bisogno di pesare nulla, tutto deve entrare nel piatto (ovviamente senza esagerare).La giornata a livello alimentare si divide in 3 pasti principali più 2 spuntini per un totale di circa 1000 kcal. LKa dieta del piatto unico prevede il consumo di molta frutta e verdura, anche sotto forma di centrifughe ed estratti o secca, yogurt, spezie come lo zenzero, cereali integrali come orzo, quinoa, avena, riso e grano, carne bianca, pesce e legumi. Pr funzionare bene i nutrizionisti di Harvard suggeriscono di appendere una copia di questa infografica sul frigorifero come promemoria quotidiano per creare pasti sani ed equilibrati. Un piatto tipico da utilizzare in questa dieta potrebbe essere composto ed esempio da riso integrale associato a lenticchie e ad un insalata mista con avocado. Come condimento si può scegliere un cucchiaino di olio extravergine di oliva.Ma vediamo ora cosa si mangia per diamgrire 5 kg in 5 giorni con la dieta del piatto unico in un esempio di menù. Esempio menù: colazione con un tè verde, yogurt bianco con aggiunta di frutti rossi o frutta fresca di stagione. Spuntino: centrifuga di mela, cetriolo e zenzero. Pranzo: riso integrale con lenticchie, zucchine e frutta. Spuntino metà pomeriggio: una manciata di frutta secca come mandorle o noci. Cena: insalata di pollo, pane di segale, verdura a scelta e frutta. A seconda della stagionalità si possono variare ogni giorno frutta e verdura e allo stesso modo sarebbe bene ogni giorno consumare cereali integrali differenti e diversi tipi di proteine.