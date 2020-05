Italia

Reddito di emergenza fino a 800 euro: ecco come fare domanda online Reddito di emergenza fino a 800 euro: ecco come fare domanda online

Roma – Il Reddito di emergenza fino a 800 euro si può richiedere solo online attraverso il sito Inps. le domande dovranno essere fatte entro il 30 giugno 2020. Per poter fare la domanda dal sito Inps il cittadino deve essere munito di codice PIN, di Carta di Identità Elettronica, di Carta Nazionale dei Servizi oppure di SPID che è l'account per il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi online della pubblica amministrazione. Dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.Le domande dovranno essere presentate all’Inps esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Per la presentazione della domanda ci si potrà avvalere anche degli istituti di patronato. Il servizio è attivo da qualche giorno e le domende fatte sono già tante. Il Reddito di emergenza è una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, istituita dall’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020. Si può fare richiesta del Reddito di emergenza solo con determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali che sono previsti e che sono stati fissati nel Decreto Rilancio.Per non vedersi rifiutato l'accesso al reddito di emergenza, inoltre, la famiglia non deve essere beneficiaria di altri sussidi, e tra questi rientra pure il reddito di cittadinanza. Per il Reddito di Emergenza, quindi, non c'è un modulo in pdf da scaricare in quanto la compilazione avviene online cliccando qui e autenticandosi con una delle modalità sopra indicate. Al riguardo l'Inps precisa che, dopo l'autenticazione, il cittadino ha la possibilità di consultare i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta del reddito di emergenza.