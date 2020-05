Bonus da 500 euro per colf e badanti: da oggi si puÃ² fare domanda: ecco come

Italia

Roma - Bonus da 500 euro per colf e badanti. Da oggi, lunedì 25 maggio, è possibile fare la domanda sul sito dell’Inps. La misura straordinaria di sostegno, prevista dal decreto di Rilancio, è stata introdotta dall’articolo 85 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 per supportare i lavoratori domestici in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. Il bonus è rivolto a tutti i lavoratori domestici (colf e badanti) non conviventi con il datore di lavoro, che al 23 febbraio scorso avevano attivi uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva di almeno 10 ore a settimana.Sul sito Inps si sottolinea che la misura straordinaria di sostegno è stata introdotta per supportare i lavoratori domestici in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19. Dopo aver effettuato l'autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta. L'indennità è di 500 euro al mese per aprile e maggio (totale 1000 euro). Dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.L’indennità straordinaria di cui al decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 è erogata dall’INPS in unica soluzione (mille euro complessivi) tramite bonifico, previa domanda (già attiva) e fino ad esaurimento fondi, che per l’anno in corso sono 460 milioni di euro. Le domande possono essere presentate anche per il tramite degli Istituti di Patronato e CAF.L’indennità è incompatibile con: pensione, altri contratti di lavoro non domestico a tempo indeterminato, altri bonus previsti dal Cura Italia o dl Rilancio (es.: 600 euro o reddito di emergenza).Il sussidio è invece compatibile con il reddito di cittadinanza se di importo inferiore all’indennità (ed in questi casi, invece di versare la nuova indennità si integra l’assegno RdC fino a 500 euro mensili per i due mesi in oggetto) o l’assegno ordinario di invalidità.