Attualità

Ragusa, da oggi riaprono uffici Adoc Ragusa, da oggi riaprono uffici Adoc

Ragusa - Il presidente provinciale dell’Adoc di Ragusa, Michele Tasca, comunica che da oggi lunedì 25/05/2020 riapre lo sportello di Ragusa sito in Via Roma 216, precedentemente impossibilitato ad operare per l’emergenza COVID 19. Ora, secondo le disposizioni dell’Adoc Nazionale, gli uffici riapriranno con orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30.