Fase 2 coronavirus a Ragusa, tamponi e test sierologici: tutti i numeri

Ragusa, 25 maggio 2020 – I tamponi, alla data di oggi 25 maggio, nel territorio dell’Azienda provinciale di Ragusa, che sono stati effettuati, è, complessivamente, di 8363. Questo totale comprende quelli eseguiti nelle postazioni in modalità “drive in” organizzati nei tre distretti di Ragusa, Modica e Vittoria e anche quelli segnalati, dai Medici di Medicina Generale, come casi sospetti. L’Azienda ricorda che il tampone è un test diagnostico finalizzato alla ricerca del virus a livello naso-faringeo e ha lo scopo di accertare l’eventuale contagiosità di un soggetto e dei suoi contatti stretti. Totale tamponi effettuati 8363. Tamponi positivi, dall’inizio dell’emergenza Covid, 148, su un totale complessivo di 91 soggetti positivi. Tamponi negativi 8222. Tamponi in corso 49. Tamponi da effettuare 70. Sono pervenuti nella giornata di sabato 409 tamponi di questi ne sono stati processati 367, in un solo giorno. Gli esiti dei tamponi eseguiti sui migranti, ospiti nell’hotspot di contrada di San Pietro, sono tutti negativi. I test sierologici. continua, altresì, l’attività diagnostica relativa ai test sierologici. Le procedure avviate lunedì scorso si sono consolidate e il numero di test eseguiti è in aumento. Si registrano, infatti, 1505 test sierologici effettuati dal 18 al 22 maggio, il sabato e la domenica l’attività del Laboratorio si ferma.Dettagli test sierologici: Ragusa: 603, positivi 3. Modica: 564, positivi 3. Vittoria: 338, positivi 4. Totali effettuati: 1505. Totali positivi IgG: 10.