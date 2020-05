Comiso, da oggi domanda per buoni spesa

Attualità

Comiso - Da oggi, 25 maggio 2020, dal primo pomeriggio sarà possibile presentare istanza per accedere ai buoni spesa. Ci sarà anche il tutoraggio per la compilazione online del modulo. A comunicarlo, l’assessore ai servizi sociali Giuseppe Alfano. “ Da oggi fino all’8 di giugno - spiega l’assessore Alfano – sarà possibile presentare la domanda per avere i buoni spesa. Il modulo che sarà pubblicato sulla home del sito istituzionale del comune di Comiso, è facilmente compilabile, direttamente online. Raccoglieremo tutte le istanze, - continua Alfano – che saranno istruite e verificate.Può presentare domanda chi, ad oggi, non ha alcun altro introito, o che versa in un temporaneo stato di disagio a causa dell’emergenza COVID. Nei prossimi giorni – ancora l’assessore – verrà messo a disposizione anche un numero di cellulare che verrà comunicato a breve, al quale risponderà un dipendente dei servizi sociali del comune che farà da tutor nella compilazione online del modulo. Scaduti i termini di presentazione – spiega ancora Alfano – cominceremo con la distribuzione dei buoni”. Per avere il modulo si può accedere al sito del Comune.