Tg delle belle notizie a Ragusa

Ragusa – Un telegiornale interamente dedicato alle buone notizie e condotto da divertenti giornalisti. Abbandonati solo per il momento i corridoi degli ospedali, i clown dottori dell’associazione di comicoterapia “Ci ridiamo sù” diventano inviati speciali del Tg delle belle notizie: anche buone emozioni per una comunità che si autocura, un nuovo progetto virtuale che gode del patrocinio dell’Asp 7 di Ragusa. Ispirati dai bellissimi messaggi di affetto e di sostegno ricevuti in questi mesi dagli studenti e dagli insegnanti dopo la pubblicazione dei Racconti gentili, i dottori dal naso rosso lanciano un nuovo format online, un telegiornale virtuale per raccontare i buoni sentimenti in giro per la provincia ragusana e soprattutto le piccole cose belle accadute durante il lockdown, le uniche a dare un senso a questo periodo di reclusione forzata trascorso il quale bisogna ri-costruire la socialità, anche in termini di educazione alle emozioni positive. Il tg delle belle notizie vuole quindi essere un modo per creare un ponte tra persone, invadere la collettività con un’ondata di notizie positive e ricostruire la socialità partendo dai bambini, dalle scuole, dalle associazioni, dalla gente comune.È già in onda - per restare in termini giornalistici – sulla pagina fb dell’associazione la prima puntata di questo particolare telegiornale e nelle prossime settimane ne saranno trasmesse altre grazie ai tanti contribuiti inviati in queste settimane dai giovani alunni di tutte le scuole della provincia ragusana, dai loro insegnanti, ma anche dalle associazioni e da chiunque ha voluto condividere la sua “bella notizia”. È possibile continuare a mandare i propri contributi (testi, audio, foto e video) all’indirizzo email bellenotizie@ciridiamosu.it.I sorrisi non mancano, le risate pure: in questo periodo così particolare il Tg delle belle notizie porta in ogni casa uno spiraglio di buonumore, per superare insieme le difficoltà del momento. Ecco allora gli arcobaleni, la danza dei colori, le avventure del parrucchiere Peppe, un’accogliente casetta costruita da un papà speciale, ma anche ricette gustose e gioiosi burattini: la prima puntata del Tg delle belle notizie è una fresca ventata di gioia, in attesa di scoprire tutte le altre.