Incidente stradale, muore Santo MacrÃ¬ di 27 anni

Sicilia

Agira - Tragico incidente mortale lungo la strada provinciale che si immette dallo svincolo di Agira all’autostrada A19 PalermoCatania. A perdere la vita un giovane centauro di 27 anni, Santo Macrì di Agira. Il giovane era alla guida della sua Kawasaki quando, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo schiantandosi contro una fontana. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Agira che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica.