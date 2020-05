Dieta rossa, riattiva metabolismo e fa dimagrire: ecco il menÃ¹

Salute e benessere

La dieta rossa riattiva il metabolismo e fa dimagrire velocemente fino a 4 chili. E’ una dieta che si basa sul consumo di alimenti di colore rosso ed in particolare frutta e verdura. Si tratta di cibi ricchi di sostanze antiossidanti, come il licopene e le antocianine, ma anche di sali minerali e vitamine, come il potassio, il magnesio, l’acido folico e la vitamina C. La dieta rossa aiuta l’organismo a liberarsi velocemente da tossine oltre facilitare la perdita di peso. Inoltre combatte la cellulite e aiuta a prvenire diverse malattie, fra cui il cancro, l’ictus e patologie cardiovascolari.Ma prima di vedere un esempio di menù completo della dieta rossa vediamo quali sono gli alimenti da inserire nel regime alimentare giornaliero. A tavola non devono mancare: gli agrumi, come l’arancia rossa e il pompelmo rosso, poi i lamponi, le fragole, le ciliegie, l’anguria, i mirtilli rossi, il ribes e le bacche di goji. Potete assaporare i peperoni rossi, i ravanelli, il radicchio, il melograno, i ravanelli, le patate e la cipolla rossa, i pomodori, la barbabietola, la bieta e il cavolo cappuccio rosso. Ora vediamo cosa si mangia nella dieta rossa in un esempio di menù completo.Colazione con una spremuta di arancia rossa, accompagnata da uno yogurt alle fragole con lamponi e ribes. Spuntino: una ciotola di lamponi. Pranzo: pasta integrale con radicchio e cipolla. Merenda: un pompelmo rosso o una ciotola di fragole. Cena: una zuppa di legumi con ortaggi rossi. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il aprere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. La dieta sopraelencata è indicativa ed è vietata a chi soffre di patologie imporntanti come il diabete e non solo e alle donne in gravidanza.