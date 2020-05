Salute e benessere

Dieta del cocomero per dimagrire rapidamente: come perdere peso Dieta del cocomero per dimagrire rapidamente: come perdere peso

La dieta del cocomero è una dieta che aiuta a perdere peso subito e dimagrire fino a 3 kg. Si tratta di una dieta ipocalorica facile da seguire e soprattutto ideale in questo periodo dell’anno per dimagrire e tornare in forma per la prova costume. Il cocomero è ricco di carotenoidi in grado di combattere l’azione dei radicali liberi e quindi l’invecchiamento delle cellule. La polpa del cocomero o anguria contiene inoltre vitamine A e C, potassio, fosforo e magnesio. La presenza di vitamina C e potassio in particolare avrebbe un’azione depurativa e detossificante che rende il cocomero o anguria un frutto ideale per contrastare in maniera naturale la ritenzione dei liquidi, il gonfiore alle gambe e l’ipertensione.Il cocomero o anguria è ricco di citrullina, un amminoacido che assicura l’equilibrio della pressione e mantiene elastiche le pareti arteriose e sarebbe quindi in grado di prevenire l’ipertensione e le malattie cardiache. Secondo alcune ricerche, una fetta di anguria al giorno sarebbe addirittura in grado di ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta del cocomero o anguria per dimagrire rapidamente e perdere peso in pochi giorni. Colazione con un frullato di cocomero, tre fette biscottate integrali accompagnate da una tazza di tè verde, oppure uno yogurt magro con un cucchiaio di cereali o fiocchi di avena. Spuntino: una fetta di cocomero.Pranzo: pasta integrale con verdure, insalata di cetrioli o verdure griliate. Merenda: un frullato di cocomero o due fette di cocomero. Cena: pesce al forno o pollo alla griglia oppure l’insalata di polipo, ovviamente accompagnate da verdure fresche griliate (zucchine o melanzane) o cotte al vapore (tipo spinaci o broccoli). Come sempre prima di seguire una dieta contattate un medico, per valutare il vostro quadro clinico e capire se un regime alimentare di questo tipo è adatto a voi. La dieta sopraelencata è indicativa ed è vietata a chi soffre di patologie imporntanti come il diabete e non solo e alle donne in gravidanza.