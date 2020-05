Dieta, anguria per dimagrire velocemente 5 kg: ecco il menÃ¹

Salute e benessere

La dieta dell’anguria può far dimagrire velocemente fino a 5 kg in pochi giorni. L’anguria è il frutto ideale per sgonfiare la pancia. E’ fresca, gustosa ed è nota per l’alto potere snellente. La dieta dell’anguria è ideale in questo periodo dell’anno per perdere peso e ritrovare la forma perfetta per la prova costume.L’anguria è uno dei frutti più ricchi di acqua e sali minerali, ha pochissime calorie (circa 15 ogni 100 grammi) e un alto potere saziante. La sua polpa zuccherina, che la rende perfetta per una merenda o per un dopo cena goloso, contiene vitamina A, C e B, ma anche carotenoidi, che migliorano l’abbronzatura e proteggono la pelle.L’anguria è un vero e proprio super alimento, l’ideale per la bellezza perché contrasta l’azione dei radicali liberi, favorisce la produzione di melanina e rallenta l’invecchiamento dell’epidermide. Questo frutto gustoso è ricco di licopene, una molecola antitumorale, che controlla la divisione delle cellule. L’alto livello di potassio e vitamina C rendono l’anguria ottima pure per le donne incinta e per chi fa sport. Diuretico e drenante, questo frutto è l’ideale per perdere peso e contrastare la cellulite, soprattutto se viene inserito in un regime dietetico.Ma vediamo ora cosa si mangia nella dieta dell’anguria per dimagrire velocemente fino a 5 kg in pochi giorni. Colazione con una tazza di tè verde, una macedonia di frutta e un frullato di anguria. Pranzo: spaghetti integrali con un sugo a base di pomodoro e basilico e verdure grigliate. Merenda: una fetta di anguria. Cena: un trancio di salmone al forno con un’insalata leggera. Durante la dieta è importante bere alnìmeno un litro e mezzo di acqua al giorno ed evitare ogni tipo di snack dolce o salato e ogni tipo di bevanda alcolica o zuccherata. Come sempre nelle dieta pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico.