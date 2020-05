Bonus da 500 euro per lavoratori domestici: ecco coma fare domanda

Italia

Roma – Il bonus da 500 euro per i lavoratori domestici per aprile e maggio 2020 è semplice da richiedere, basta fare la domanda all’Inps. Il bonus per i lavoratori domestici è stato inserito nel decreto di Rilancio e può essere erogato a coloro che hanno specifici requisiti. Ma vediamo quali sono i requisiti richiesti: potranno usufruire del bonus da 500 euro i lavoratori domestici solo se in regola alla data del 23 febbraio 2020 e con un impegno lavorativo superiore a 10 ore settimanali, anche con più datori di lavoro.L’indennità da 500 euro non spetta: ai lavoratori che convivono con il datore di lavoro; ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222; ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico; ai percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all’ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l’ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell’indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all’ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità; ai percettori del reddito di emergenza (REM) istituito dallo stesso decreto legge “rilancio”; a coloro che beneficiano di altre indennità, in particolare quelle di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in legge n. 27/2020 ossia del “bonus 600 euro, dell’indennità per i lavoratori dello spettacolo o del reddito di ultima istanza.Il decreto legge Rilancio all’art. 85 prevede una indennità di 500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, che sarà corrisposta, su domanda, dall’INPS. I lavoratori domestici debbono presentare la domanda all’INPS, direttamente o avvalendosi di un Patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e l’INPS erogherà l’importo dovuto in unica soluzione. Per questa misura sono stanziati per l’anno 2020 460 milioni di euro, il cui utilizzo sarà monitorato dall’INPS sulla base delle domande ricevute. Qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al suddetto limite di spesa, non saranno adottati ulteriori provvedimenti concessori.