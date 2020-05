Cucina

Cheesecake al cioccolato: ricetta rapida

La cheesecake al cioccolato è facile da preparare. Bastano pochi ingredienti semplici e un pizzico di arte in cucina. Ma vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono e le fasi di preparazione. Ingredienti per la base: 200 g biscotti al cacao, 100 g burro fuso. Ingredienti per la crema: 500 g formaggio bianco spalmabile, 250 ml panna fresca, 125 g Zucchero al Velo,10 g Gelatina in Fogli, un cucchiaino Estratto di Vaniglia in Bacca. Ingredienti per la copertura: 150 g cioccolato fondente, 150 ml panna fresca. Infine fragole per decorare. Ora vediamo come si prepara.Cominciamo preparando la base della cheesecake. Prendete i biscotti al cacao e metteteli dentro un sacchetto per alimenti. Sbriciolateli con l'aiuto di un batticarne o con un mattarello (in alternativa potete fare quest'operazione frullando i biscotti con un robot da cucina). Mettete i biscotti sbriciolati in una terrina, incorporate il burro fuso e amalgamate bene gli ingredienti. Foderate uno stampo a cerniera del diametro di 20 cm con della carta forno, sia sul fondo che ai lati, e versate il composto di biscotti sbriciolati e burro. Compattate la base di biscotti per bene con il retro di un cucchiaio o con il batticarne.Ponete la base in frigo giusto il tempo di preparare la crema cheesecake. Mettete la Gelatina in Fogli in ammollo in acqua fredda per 10 minuti per farla ben reidratare.Riscaldate in un pentolino 50 ml di panna (presa dalla dose complessiva della ricetta) fino a sfiorare il bollore, quindi spegnete il fuoco e aggiungente i fogli di gelatina ben strizzati. Mescolate con un cucchiaio dissolvendo completamente la gelatina. Mettete un attimo da parte questo composto.In una ciotola capiente, lavorate con una frusta il formaggio bianco con lo Zucchero al Velo e il cucchiaino di Estratto di Vaniglia in Bacca fino ad ottenere un composto omogeneo.Aggiungete al formaggio bianco la gelatina sciolta, poi, poco per volta, la rimanente panna fresca, sempre lavorando con la frusta. La crema cheesecake non deve "montare" ma essere ben amalgamata e priva di grumi. Versate il composto sulla base, quindi fate riposare la torta in frigo per almeno 4 - 5 ore. Trascorso il tempo di riposo in frigo, preparate la copertura al cioccolato. Riscaldate la panna fino a farle sfiorare il bollore, quindi versatela sul cioccolato tritato.Mescolate il composto per un paio di minuti fino a sciogliere completamente il cioccolato ed ottenere una crema liscia ed omogenea. La crema appena realizzata in gergo di pasticceria si chiama ganache. Fate intiepidire la ganache qualche minuto prima di utilizzarla. Tirate fuori dal frigo la torta e versate sopra metà della ganache appena realizzata. Ruotate la cheesecake in tutti i sensi fino a distribuire uniformemente la crema al cioccolato, quindi rimettete la torta in frigo per un'altra decina di minuti. La ganache che vi sarà avanzata mettetela in un ciotolina; quando servirete la torta potrete fare un'ulteriore colata di crema al cioccolato sulle singole fette. Trascorsi 10 minuti, tirate fuori dal frigo la cheesecake, estraetela dal suo stampo e mettetela sul piatto piatto di servizio. Guarnitela a piacere con delle fragole, oppure con altra frutta fresca a vostra scelta. (Fonte Fatto in casa da Benedetta)