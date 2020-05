Cronaca

Rissa in piazza Matteotti, ferito un poliziotto e danneggiata un'auto Rissa in piazza Matteotti, ferito un poliziotto e danneggiata un'auto

Modica – Momenti di panico ieri sera in piazza Matteotti a Modica. Durante alcuni controlli di interforze predisposti dal Questore di Ragusa, alcuni giovani extracomunitari hanno preso ad insultare gli agenti del Commissariato e della polizia locale. Al momento dell’identificazione, i tutori dell’ordine sono stati aggrediti da un giovane pregiudicato che poi è riuscito a fuggire e che adesso è ricercato. Secondo le prime informazioni ci sarebbe un poliziotto ferito. Durante la rissa è stata danneggiata anche un’auto di servizio. "Quello che è successo poco fa nel cuore del nostro centro storico mi lascia senza parole e pieno di rabbia”.E’ quanto scrive il un post pubblicato su Facebook, ieri sera, il sindaco di Modica, Ignazio Abbate. “Aggredire un tutore dell'ordine mentre cerca di fare il proprio mestiere a salvaguardia della salute altrui è quanto di più meschino possa esserci. Tanti mesi passati a soffrire tutti insieme,- scrive Abbate - primo sabato di aperture e questo è il risultato. Mi auguro che quanto prima il delinquente autore di questo gesto venga assicurato alla giustizia e paghi come si deve. Visto che questo episodio fa seguito a quelli avvenuti prima del lockdown, tornerò a chiedere al Tavolo Provinciale per la Sicurezza quel rafforzamento dei controlli che mi era stato garantito lo scorso mese di febbraio”.