Attualità

Movida a Marina di Ragusa, sindaco: è assurdo, disporrò chiusura anticipata VIDEO Movida a Marina di Ragusa, sindaco: è assurdo, disporrò chiusura anticipata VIDEO

Ragusa – Movida a Marina di Ragusa e assembramenti nonostante l’appello del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. “Solo ieri avevamo fatto un chiaro appello alla ragionevolezza e alla collaborazione per ripartire insieme, nel rispetto delle norme e nell’interesse della comunità intera - scrive il sindaco Cassi in un post pubblicato su facebook a commento di un piccolo video che mostra ciò che è successo a Marina di Ragusa. Evidentemente – scrive Cassì - non tutti hanno compreso.Ultima chiamata: o già da questa sera la situazione rientrerà nei parametri consentiti, o disporrò l'immediata chiusura anticipata dei locali e il blocco delle strade interessate”.