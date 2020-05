Ciclismo, Asd Multicar Amarù di Vittoria: pronti dopo il lockdown

Sport

Vittoria - Sono ripartiti, con grande entusiasmo, gli allenamenti individuali dell’Asd Multicar Amarù che, sul fronte del ciclismo su strada, intende riavviare i percorsi che si erano interrotti prima del lockdown quando, tra l’altro, con l’ausilio di tecnici specializzati, il gruppo del sodalizio vittoriese aveva visto crescere, un giorno dopo l’altro, la propria capacità tecnica. E’ il presidente Carmelo Cilia a fare un sunto di queste prime giornate in cui, lentamente, si cerca di ripristinare la normalità. “Naturalmente rispettando tutte le regole sui distanziamenti e le norme vigenti – afferma il vertice del sodalizio ipparino – stiamo facendo in modo che i nostri ragazzi possano condurre degli allenamenti circostanziati che garantiscano a ciascuno di loro di acquisire un minimo di tono a livello agonistico, magari quello stesso che si era perso durante la preparazione casalinga.E’ stata, quest’ultima, comunque una base valida da cui ripartire. Meglio che fermarsi del tutto. In ogni caso, abbiamo dimostrato che il gruppo costituito è molto ben costruito, formato da ragazzi di spessore, soprattutto motivati. I nostri direttori sportivi, Giampiero Pitino e Biagio Pisana, stanno seguendo con attenzione, anche grazie alla supervisione del vicepresidente Giuseppe Massaro, i vari percorsi finalizzati al miglioramento della dimensione complessiva riguardante il loro stato fisico. Siamo convinti che, non appena sarà dato il via libera alle gare ufficiali, saremo nella migliore condizione per potere ben figurare a tutti i livelli.Di ciò dobbiamo ringraziare anche il nostro patron, Riccardo Amarù, che ci segue sempre con la massima attenzione e che non ci fa mancare mai niente. Ma è anche comprensibile che sia così perché Amarù ha fatto ciclismo a certi livelli e sa benissimo tutto ciò che necessita a una squadra che si prefigge determinati obiettivi. Noi, adesso, opereremo sapendo di potere contare su un sostegno importante in più”.