Dieta pancia piatta in pochi giorni: menÃ¹ settimanale

Dieta pancia piatta in pochi giorni: menù settimanale

La dieta pancia piatta in un settimana e via 3 kg subito. La dieta pancia piatta si basa sul consumo di alimenti che aiutano a snellire il punto vita. Se q qeusto tipo di alimentazione dietetica aggiungete anche una buona dose di attività fisica il risultato è garantito. Durante la dieta pancia piatta in una settiman bisogna bere ogni giorno un litro e mezzo di acqua,evitare tutte le bevande gassate o zuccherate e qualsiasi tipo di snack dolce o salato. Ma vediamo nel dettaglio cosa si mangia nella dieta pancia piatta, ogni giorno della settimana per dimagrire fino a 3 kg.Per lo spuntino di metaà mattina o per la merenda pomeridiana si ppossono mangiare due carote o due fette di ananas o finocchio o sedano o bere tisane drenanti al tarassaco o al finocchio. Lunedì: pranzo con 200 g di passato di verdura, 150 g di petto di pollo, 40 g di pane integrale. Cena: 200 g di minestra di legumi, 100 g di fiocchi di latte, verdura cruda mista. Martedì: pranzo con 250 g di crema di finocchi, patate e zucchine, frittata con 1 uovo e spinaci, 1 frutto di stagione. Cena: 50 g di penne integrali al sugo, 150 g di nasello al forno con erbe aromatiche, insalata di pomodori e indivia.Mercoledì: pranzo con riso venere (60 g) con gamberetti (150 g), 200 g di verdura cotta mista, 200 g di macedonia di frutti di bosco. Cena: pasta integrale (50 g) e ceci (50 g secchi), 50 g di ricotta, insalata verde mista. Giovedì: pranzo con 150 g di straccetti di tacchino alle verdure, 2 carciofi in padella con aglio e prezzemolo, 50 g di pane integrale. Cena: 250 g zuppa di orzo e legumi, insalata verde, 1 frutto di stagione. Venerdì: pranzo con 200 g di salmone ai ferri, 200 g di cavolfiori al vapore, 50 g di pane integrale. Cena: 250 g di crema di pomodoro con crostini (30 g), omelette con caprino (25 g) e cipolla, insalatina verde mista, 1 frutto di stagione.Sabato: pranzo con 60 g di tonno affumicato con rucola, verdura mista ai ferri, 200 g di macedonia. Cena: 70 g di spaghetti aglio e olio, 100 g di fiocchi di latte, insalata verde e finocchi. Domenica: pranzo con 150 g di fesa di tacchino arrosto, verdure cotte miste, 50 g di pane integrale. Cena: 70 g di riso integrale alle verdure, 50 g di prosciutto cotto sgrassato, insalatina verde mista.