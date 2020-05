Dieta facile, kiwi per dimagrire subito 4 kg: menÃ¹ completo

Salute e benessere

La dieta facile del kiwi per dimagrire subito 4 kg in una settimana. Si tratta di una dieta ideale per prepararsi alla tanto attesa prova costume. La dieta del kiwi è depurativa e aiuta sgonfiare la pancia. Ma prima di vedere la dieta settimanale del kiwi vediamo quali sono le proprietà benefiche di questo piccolo frutto esotico verde. Il kiwi ha un elevato contenuto di vitamina C ed è antiossidante (conferita anche dalla vitamina E); potenzia il sistema immunitario, attraverso la formazione di anticorpi, che ci proteggono da infezioni, malattie e malanni di stagione; migliora la funzionalità del sistema nervoso; aumenta la biodisponibilità del ferro alimentare, favorendone l’assorbimento assunto con il cibo a livello intestinale (molto utile pertanto in caso di anemie).Ora vediamo cosa si mangia giorno per giono nella dieta settimanale della dieta del kiwi per dimagrire subito 4 kg.Lunedì: colazione con 3 kiwi, 2 fette biscottate con marmellata senza zucchero, tè verde. Pranzo: risotto ai funghi o con altri condimenti leggeri, insalatona e kiwi. Cena: zuppa di legumi, verdure miste e kiwi. Martedì: colazione con uno yogurt magro con 2 kiwi a pezzi. Pranzo: pasta integrale al sugo con parmigiano e verdure, un kiwi. Cena: carne magra con verdure grigliate e kiwi. Mercoledì: colazione con 3 kiwi, 2 fette biscottate con marmellata senza zucchero, tè verde. Pranzo: pasta al pesto, gamberetti e insalata, un kiwi. Cena: formaggio magro (ad esempio ricotta) con verdure di stagione, pane integrale e un kiwi.Giovedì: colazione con una macedonia di frutta con 2 kiwi e tè verde. Pranzo: insalata di cereali con verdure miste, un kiwi. Cena: vellutata di verdure di stagione più un affettato magro e un kiwi. Venerdì: colazione con un bicchiere di latte scremato con cereali integrali e 2 kiwi. Pranzo: spaghetti o pasta di riso con verdure, fesa di tacchino, un kiwi. Cena: pesce alla piastra con contorno di verdure, pane integrale e kiwi. Sabato: colazione con 3 kiwi, 2 fette biscottate con marmellata senza zucchero, tè verde. Pranzo: insalatona con verdure e formaggio, pane integrale, un kiwi. Cena: bresaola e rughetta con pane integrale e kiwi. Domenica: colazione con uno yogurt magro con due kiwi, un infuso. Pranzo: pasta al tonno, verdure di stagione, un kiwi. Cena: passato di verdura con crostini di pane integrale e kiwi.Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico. la dieta del kiwi non è adatta a chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete o alle donne in gravidanza.