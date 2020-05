Dieta del sole per dimagrire rapidamente 3 kg: ecco cosa mangiare

Salute e benessere

La dieta del sole è una dieta che consente di dimagrire rapidamente fino a 3 kg mangiando alimenti freschi di stagione e ricchi di vitamine. E’ una dieta che aiuta anche ad avere un’abbronzatura da favola. In pratica la dieta del sole si basa su alcuni elementi fondamentali che vanno assunti tutti i giorni: antiossidanti, omega 3, vitamine e acqua. Ma quali sono gli alimenti da mangiare nella dieta del sole? Tra la frutta che non deve mai mancare a tavola ci sono: ciliegie, pesce, nespole e albicocche, ricche di sapore, ma con pochissime calorie. Tra le verdura da scegliere ci sono: zucchine, pomodori, carote, melanzane e fagiolini, ortaggi perfetti per preparare tantissimi piatti gustosi e tornare in forma senza fatica.Il bello di questi cibi è che non sono solamente buoni, ma anche utili per migliorare il transito intestinale, sgonfiare la pancia e favorire l’abbronzatura. Nella dieta del sole si possono anche inserire salmone, pesce azzurro, molluschi e crostacei e frutta secca, accompagnata da probiotici, come il kefir o lo yogurt. Durante la dieta del sole bisogna bere non solo molta acqua, ma anche infusi e tisane, con ingredienti detox, come limone, cetriolo oppure zenzero. Ora vediamo in un esempio di menù cosa mangiare nella dieta del sole: ogni giorno prima della colazione bisogna bere colazione con un bicchiere di acqua e limone.Colazione con un caffè, un frullato di frutta fresca e due fette biscottate integrali. Merenda: una tisana allo zenzero. Pranzo: una porzione di riso integrale con zucchine e carote. Cena: salmone alla piastra con contorno di verdure grigliate. Come sempre prima di seguire una dieta contattate un medico, per valutare il vostro quadro clinico e capire se un regime alimentare di questo tipo è adatto a voi. La dieta sopraelencata è indicativa ed è vietata a chi soffre di patologie imporntanti come il diabete e non solo e alle donne in gravidanza.