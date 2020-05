Dieta con ananas per dimagrire in 3 giorni: esempio menÃ¹

Salute e benessere

La dieta con ananas per 3 giorni può far dimagrire fino a 2 kg. E’ una dieta lampo sgonfiante e drenante. L’ananas da sempre è nota come frutto esotico brucia grassi, grazie alla presenza della bromelina, una sostanza contenuta in gran parte nella zona interna più dura dell’ananas, quella che solitamente scartiamo. La dieta lampo con ananas dei 3 giorni e molto semplice da seguire, vediamo in un esempio di menù cosa si mangia giorno per giorno per perdere peso. Primo giorno: colazione con un succo d’ananas, yogurt magro e tè verde. Pranzo: pane integrale, insalata di tonno e ananas. Cena: minestra di verdure con una piccola porzione di orzo.Secondo giorno: colazione con una fettina di pane integrale e succo d’ananas. Pranzo: 50 grammi di riso con verdure e ananas a fette. Cena: pesce al forno con verdure e ananas. Terzo giorno: colazione con uno yogurt magro, fiocchi d’avena e ananas. Pranzo: bresaola e rughetta con succo d’ananas. Cena: minestrone con riso bollito, ricotta magra e ananas. Per lo spuntino di metà mattina o per la meredna pomeridiana si possono mangiare due o tre fettine di ananas o bere una tisana al finocchio o un tè verde senza zucchero. Trattandosi di una dieta molto restrittiva è raccomandato chiedere il parere del porprio medico o di uno specialista prima di seguire questo regime alimentare dietetico.La dieta con ananas dei 3 giorni è vietata a chi soffre di patologie importanti come ad esempio il diabete e alle donne in gravidanza.