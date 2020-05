Economia

Fase 2 Modica, accreditati bonus affitti commerciali di marzo e aprile Fase 2 Modica, accreditati bonus affitti commerciali di marzo e aprile

Modica - Il Comune di Modica ha già provveduto all’erogazione dei contributi o bonus affitti per esercizi commerciali pensati per aiutare commercianti ed artigiani ad affrontare il periodo di chiusura totale o parziale della propria attività Sono risultati 560 gli aventi diritto per un totale di oltre 400 mila euro. All’appello mancano le domande che sono ancora “sub iudice” e le domande che sono pervenute dopo la proroga accordata a seguito delle richieste della CNA. Per loro si tratta di aspettare solo pochi giorni prima di vedersi accreditato l’importo richiesto. “Anche questo aiuto pensato dall’Amministrazione Comunale di Modica – commenta il Sindaco – è stato liquidato in tempi record.Le centinaia di domande sono state esitate e mandate in liquidazione in tempi celeri in modo che i nostri concittadini possano ricevere concretamente l’aiuto atteso. Lo stesso era successo con gli affitti della abitazioni private e con altri provvedimenti che fanno della nostra Città tra le più virtuose in Italia in materia di aiuti ai cittadini. Sono orgoglioso per il modo in cui tutti i modicani hanno saputo affrontare l’emergenza, abbiamo dimostrato che la nostra comunità sa stringersi intorno a se stessa ed aiutarsi nei momenti di bisogno”.