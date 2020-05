Comiso, migliorie nell'erogazione della frazione di Pedalino

Economia

Comiso - Migliorie nell’erogazione idrica presso la frazione di Pedalino. “Dopo i lavori di realizzazione della vasca – spiega Cassibba – annunciati qualche mese addietro, adesso la vasca è stata attivata. Grazie ad essa, ora siamo in grado di garantire sempre la stessa pressione nell'erogazione. Il problema era annoso, ma la nostra amministrazione lo ha risolto. L’acqua dunque arriverà nelle condutture delle abitazioni dei Pedalinensi con una pressione costante e, in estate, non ci dovrebbero essere problemi a causa della lentezza , o in certi casi della totale assenza.Abbiamo anche provveduto a fare i prelievi delle acque, sia in entrata, sia in uscita e i risultati ci danno un’acqua pulita. Mi corre l’obbligo però di avvisare i residenti della frazione – conclude il vice sindaco Roberto Cassibba – che probabilmente per alcuni giorni ci saranno residui sabbiosi e l’acqua stessa sembrerà avare una colorazione gialla. Il tutto è determinato dai residui cumulatisi nelle condutture e che, proprio a causa della bassa pressione di questi anni, sono rimasti giacenti nelle condutture. Noi comunque, monitoriamo giornalmente.”