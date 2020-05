Cucina

Cheesecake all'ananas: ricetta veloce

La cheesecake all’ananas è un dolce fresco ed ideale in questo periodo dell’anno. La preparazione della cheesecake è semplice, vediamo quali ingredienti occroorno e la preparazione. Ingredienti per la base: 180 g biscotti, 100 g burro. Ingradienti per la crema: 125 g yogurt all'ananas, 330 g ricotta, 230 g panna fresca, 8 g colla di pesce Gelatina in fogli Paneangeli, 180 g zucchero, 20 g acqua. Ingredienti per la copertura: 250 g ananas pulita, 2 cucchiai zucchero, un cucchiaino maizena. Ora vediamo tutte le fasi della preparazione.Per prima cosa tritate finemente i biscotti con il tritatutto e teneteli da parte.Sciogliete il burro in un pentolino a fiamma bassa e unitelo ai biscotti. Versate il composto di biscotti e burro sul fondo di uno stampo a cerniera e livellatelo con il dorso di un cucchiaio per formare la base della cheesecake. Versate il composto di biscotti e burro sul fondo di uno stampo a cerniera e livellatelo con il dorso di un cucchiaio per formare la base della cheesecake. Mettete in frigo. Mettete la colla di pesce a bagno in acqua fredda per 10 minuti e nel frattempo preparate la crema. Montate la panna e tenetela da parte. Mescolate la ricotta con lo zucchero fino a formare una crema omogenea e priva di grumi.Unite lo yogurt e mescolate.Aggiungete infine la panna mescolando delicatamente con una spatola. Strizzate la gelatina e mettetela in un pentolino dal fondo spesso con l'acqua e fate cuocere a fiamma bassa per qualche secondo fino a quando non sarà completamente sciolta. Fate intiepidire la gelatina e unitela al composto mescolando con le fruste elettriche. Versate la crema di formaggi sulla base della cheesecake e lasciate in frigo almeno 3-4 ore. Una volta trascorso il tempo, tagliate l'ananas a pezzetti e tritatela con il mixer fino a ridurla in purea.Filtrate l'ananas con un colino e mettetela in un pentolino insieme alla maizena e allo zucchero.Cuocete a fiamma bassa per 5 minuti girando di continuo. Fate intiepidire e versate sulla cheesecake. Rimettete in frigo per altre 2 ore.