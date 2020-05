Dieta, fragole per perdere 4 kg in 7 giorni: contro pressione alta e colesterolo

Salute e benessere

La dieta delle fragole per perdere 4 chili in una settimana è ipocalorica e consente di fare il pieno di vitamina C. Le fragole, oltre al sapore squisito, sono ricche proprietà benefiche. I principi nutritivi che contengono le fragole, ad esempio, sono in grado di aumentare i livelli di colesterolo buono nel sangue, abbassare la pressione sanguigna e sono efficaci antiossidanti. Le proprietà antiossidanti delle fragole sono da ascriversi al caratteristico colore rosso. L’antocianina, il pigmento che conferisce questo colore al frutto, provoca un incremento nell’organismo dell’acido urico che agisce da importante agente antiossidante. Inoltre hanno proprietà antinfiammatorie e consumare fragole è utile per alleviare i sintomi di chi soffre di aterosclerosi, osteoartrite, e asma.Questo mix di antiossidanti e antinfiammatori contribuisce a prevenire i fattori di rischio dello sviluppo di cellule cancerogene. Dal punto di vista nutrizionale, la fragola apporta innumerevoli benefici. Cento grammi contengono appena 30 calorie e consumate a fine pasto con una goccia di limone sono un ottimo sostituto dietetico del dolce. Ricche di vitamina C, basti pensare che cinque fragole contengono lo stesso contenuto di vitamina C di un’arancia, di potassio e acido folico, le fragole hanno importanti effetti antitumorali, antianemici, protettivi del sistema immunitario e della memoria. Ma vediamo in un esempio di menù completo cosa si mangia onìgni giorno nella dieta delle fragole per dimagrire fino a 4 kg in una settimana.Lunedì: colazione con un frullato di 150 grammi di fragole e una mela. Pranzo: 50 g di pasta condita con pomodori freschi e un cucchiaino d’olio extra vergine d’oliva, un contorno di verdure di stagione lessata e un uovo sodo; 150 gr di fragole non condite.Merenda: 1 bicchiere piccolo di frullato di fragole e di mele. Cena: carne bianca con contorno di spinaci al vapore, conditi con due cucchiai di formaggio. Martedì: colazione con un frullato con 150 gr fragole e una mela; pranzo: 50 g di pasta con 40 g di legumi, 1 cucchiaino di olio d’oliva e 150 gr di fragole con limone. Spuntino: frullato con 150 gr di fragole e mezza banana. Cena: pesce al vapore, insalata con carote e finocchio, un pacchetto di cracker e macedonia di fragole con yogurt magro.Mercoledì: colazione con un frullato con 130 gr di fragole e 100 gr di ananas. Pranzo: 50 g di pasta con 90 gr. di fagioli condita con 1 cucchiaino di olio d’oliva e 1 cucchiaino di formaggio grattugiato e zucchine grigliate. Merenda: 125 g di yogurt alle fragole. Cena:160 g di sogliola ai ferri o al forno con erbe aromatiche, insalata mista e 150 g di fragole al naturale. Giovedì: colazione con un frullato di fragole e di albicocche; pranzo: passato di verdura insaporito con 1 cucchiaino di olio d’oliva e 2 cucchiaini di formaggio grattugiato e 100 g di fragole al naturale. Merenda: un frullato di fragole e 100 g di banana. Cena: 120 g di carne magra ai ferri, patate in insalata 150 gr. con 1 cucchiaino di olio d’oliva, aglio e prezzemolo tritati e una ciotola di fragole.Venerdì: colazione con un tè con un pacchetto di pavesini. Pranzo: 6og di pasta condita con 100 g di piselli freschi lessati e pomodorini freschi, 1 cucchiaino di olio d’oliva e spinaci al vapore. Merenda: fragole al naturale con una pallina di gelato al fior di latte o alla fragola. Cena: macedonia di fragole, banane e kiwi. Sabato: colazione con un frullato preparato di fragole e 100 g di mele. Pranzo: 60 g di orecchiette condite con 50 g di cavolfiore lessato o altra verdura, insalata mista preparata con di pomodori e 100 g di tonno al naturale, 1 cucchiaino di olio d’oliva come frutta 150 g di fragole al naturale. Merenda: frappé con 125 ml di latte scremato e 150 g di fragole. Cena: 75 g di formaggio magro o 150 gr di ricotta con 200 g di patate cotte in forno o lessate condite con 1 cucchiaino di olio d’oliva, una fetta di pane tostata e 1o0 g di fragole senza zucchero.Domenica: colazione con un frullato di fragole e 100 g di pesche o di albicocche; pranzo: 70 g di tagliatelle condite con sugo fresco, carciofi lessati e 100 g di fragole al naturale. Merenda: un frullato di fragole, di mele e di banane. Cena: 150 g di pesce al vapore con 1 cucchiaino di olio d’oliva, insalata mista e 100 g di fragole con 50 g di gelato al fior di latte. Le fragole sono ottime condite con limone o con poche gocce di aceto di mele per stimolare la diuresi, oppure frullate con un vasetto di yogurt naturale e una foglia di menta. Gustosi anche i centrifugati (ad esempio con fragole, mele e banane) per una merenda nutriente, disintossicante e antigonfiore.