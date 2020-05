Dieta, ecco quale frutta e verdura mangiare per dimagrire: elenco

Salute e benessere

La dieta ideale per dimagrire prevede una buona quantità di frutta e verdura da inserire nel regime alimentare quotidiano. La frutta e la verdura infatti danno benessere all’organismo e sono fonti essenziali di vitamine e fibre. Sono degli alimenti che non devono mancare mai e vanno sempre inserite nei pasti principali o in alternative vanno mangiate come spuntino di metà mattina o merenda pomeridiana. Ma vediamo quali sono le verdure a la frutta che sono ideali per dimagrire durante una dieta. Ecco un elenco e i benefici. Tra la verdura non deve mancare mai la lattuga.La lattuga è ricca di vitamine e minerali, tra cui il magnesio. Contengono fibre e sono sazianti. La lattuga ha effetti rilassanti utili in caso si soffra di ansia, ancor più se causata dalle diete dimagranti; contiene 17 calorie per 100 grammi, è molto leggera e contiene betaina e betacarotene, utile per l’abbronzatura. La cipolla è un’ottima opzione da includere nei pasti se si vuole dimagrire. Aiuta a eliminare i liquidi, evita la stitichezza e controlla i livelli di zuccheri nel sangue. Utile a chi soffre di ritenzione idrica o per depurare i reni. È inoltre ricca di vitamine A, C, E e del gruppo B, ma anche di potassio, calcio e sodio ed è fondamentale per il suo alto contenuto di fitoestrogeni e di sostanze cinarinosimili, che favoriscono la diuresi e quindi l’eliminazione dei ristagni di liquidi.I broccoli sono una verdura con moltissime proprietà, povera di sodio e di calorie (solo 34 per 100 grammi), ma ricca di fibre. Sono un ottimo alleato per combattere il grasso e proteggere dal cancro e da tante altre malattie. Consigliati nelle diete depurative in quanto permettono di combattere la stitichezza cronica che causa gonfiore, nonché la ritenzione idrica. Il naturale contenuto di antiossidanti, permette di rinforzare il sistema immunitario. È consigliabile non cuocerli troppo per mantenere intatte le sue proprietà. Gli spinaci sono una ricca fonte di proprietà nutritive, hanno un basso indice di carboidrati ed i gambi ricchi di fibre. I nutrienti contenuti sono soprattutto vitamine A, C, E, K, B1, B2 e B2, oltre a ferro, magnesio e calcio. I peperoni sono ricchi di vitamine e sali minerali ma poveri di calorie. Aiutano a bruciare le calorie dell’organismo, mentre la capsaicina presente permette di aumentare la temperatura del corpo e favorire così la perdita di peso.I pomodori depurano l’organismo, sono ricchi di antiossidanti, bioflavonoidi, vitamine A, B, C, B3 e K, minerali come fosforo, calcio, zinco, magnesio, potassio, sodio e manganese. Hanno inoltre pochissime calorie (20 per 100 grammi). I finocchi che sono ipocalorici, contengono 9 calorie per 100 grammi. Sono ideali come snack croccante e saporito, perfetto da aggiungere all’insalata. Contengono molta vitamina C e calcio e solo l’1% di zuccheri. Mangiare finocchi aiuta a ridurre l’indice glicemico degli alimenti più ricchi di zuccheri assunti nello stesso pasto. Avendo un elevato potere saziante, poi, questa verdura placa il desiderio sia di dolce che di salato. Favorisce la depurazione e regolarizza l’intestino, sgonfiando la pancia. Ora vediamo quale frutta sceglier per dimagrire durante una dieta. Ecco elenco e i benefici.Il pompelmo è un frutto a basso contenuto calorico (solo 26 calorie in 100 grammi) con un alto contenuto invece di acqua che favorisce un senso di sazietà. È ricco di fibre ma anche di vitamina C e sali minerali tra i quali potassio, fosforo, calcio e ferro. Grazie alle sue proprietà depurative e diuretiche, il succo di pompelmo bevuto a digiuno aiuta a disintossicare l’organismo perché contribuisce al funzionamento epatico. L’unica controindicazione, però, è che può interagire con alcuni farmaci. La mela contiene un elevato contenuto di fibre e, proprio grazie a queste, sazia a lungo. È un alimento povero di sodio, calorie e grassi ma ricco di vitamine, sali minerali, antiossidanti e altri nutrienti essenziali che aiutano ad accelerare il metabolismo favorendo lo smaltimento dei grassi. Mangiare una mela un’ora o mezz’ora prima di pranzo o cena rende meno affamati, contribuendo così a diminuire le calorie ingerite durante il pasto.L’avocado è modestamente calorico (160 calorie per 100 grammi), ma accelera il metabolismo e ottimizza i livelli di glucosio e insulina nel sangue. È ricco di vitamine (A, gruppo B, C, D, E, K), antiossidanti e sali minerali (ferro, fosforo, zinco, manganese). Svolge attività antinfiammatorie e combatte i radicali liberi e il processo di invecchiamento cellulare. Facilita inoltre il processo digestivo e riduce la pressione sanguigna e i livelli di colesterolo. I mirtilli sono uno degli alimenti antiossidanti naturali più potenti, grazie alla presenza di vitamina A, C ed E e di antocianine. Favoriscono la rimozione delle tossine, migliorando la circolazione sanguigna e contrastando la pesantezza alle gambe, formicolii, prurito, crampi, gonfiore e varici. Consentono inoltre di aumentare il colesterolo buono nel sangue. Grazie all’elevato contenuto di acqua e minerali, i mirtilli favoriscono la diuresi e contrastano la ritenzione idrica.Arancia e limone svolgono un'azione diuretica e depurativa. Il limone, se spremuto in acqua e assunto la mattina appena svegli, accelera il metabolismo e favorisce il consumo energetico. La presenza di pectina, riduce la sensazione di fame nervosa. Melone e Anguria sono un ottimo spuntino salutare e dietetico! Il melone è ricco di acqua e fibre e supporta l'organismo nell’eliminazione delle tossine. L’anguria è, tra tutta la frutta, quella che contiene meno zuccheri e quindi meno calorie: solo 30 per 100 grammi. Contiene vitamina B6 e magnesio, utile per rifornire energia alle cellule.