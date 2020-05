Rimedi naturali

Fragole, elisir di bellezza: contro rughe e cellulite Fragole, elisir di bellezza: contro rughe e cellulite

Le fragole sono un vero e proprio rimedio naturale per combattere le rughe e la cellulite. Sono un elisir naturale per la bellezza. Le fragole sono composte di acqua al 90%, per questa ragione riescono ad idratare l’organismo senza appesantirlo con troppe calorie. Inoltre la presenza di numerosi enzimi, mette in moto il metabolismo dei grassi aiutando il corpo a dimagrire con maggiore facilità. A questi frutti sono attribuite capacità dietetiche anche per la presenza di fibre che aumentano il senso di sazietà e fanno assorbire meno grassi e meno zuccheri.Le fragole sono ideali per la dieta soprattutto a maggio, periodo stagionale delle fragole. Ma le proprietà delle fragole non finiscono qui: la grande quantità di vitamina C, oltre che molto utile per prevenire le malattie da raffreddamento, favorisce l’assorbimento del ferro, utile per la produzione di collagene, una proteina che previene le rughe e rafforza i capillari riducendo ritenzione idrica e cellulite. Infine se volete avere denti bianchi e occhi sani non fate mai mancare le fragole a tavola. Lo xilitolo, presente nei piccoli frutti rossi, previene la formazione della placca dentale e uccide i germi responsabili dell’alitosi, mentre, molti studi dimostrano che, il consumo di fragole aiuta a ridurre di un terzo il rischio di insorgenza di cataratta e degenerazione maculare senile.