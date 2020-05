Italia

Reddito di emergenza fino a 800 euro, ecco la procedura per richiederlo da oggi

Roma- Da oggi è possibile fare la richesta del tanto atteso Reddito Emergenza, previsto dal decreto Rilancio per supportare i nuclei familiari in difficoltà economica dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, istituita dall’articolo 82 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020. Ecco come fare la domanda. Basta collegarsi al sito dell’Inps. Dopo aver effettuato l’autenticazione al servizio, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazione per la corretta compilazione della richiesta. Le domande dovranno essere presentate sul sito dell'Inps entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con Pin, Spid, Carta nazionale dei servizi o Carta di identità elettronica.Il Reddito di emergenza, come sostegno straordinario per le famiglie in difficoltà, sarà erogato in due quote con un valore compreso per ciascuna fra 400 e 800 euro (840 euro a famiglie con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza). Ecco chi pèuò fare la domanda e i requisiti. Per fare la domanda per il Reddito di emergenza il nucleo familiare deve avere un Isee non superiore ai 15mila euro. Sono esclusi i beneficiari di Reddito di cittadinanza e i pensionati, mentre le giacenze da patrimonio finanziario non devono superare i 10mila euro per un single (ma il limite è rimodulato in base al numero di figli e alla presenza di persone disabili).