Reddito di emergenza 2020 fino a 800 euro: ecco come fare domanda da lunedÃ¬

Reddito di emergenza 2020 fino a 800 euro: ecco come fare domanda da lunedì Reddito di emergenza 2020 fino a 800 euro: ecco come fare domanda da lunedì

Roma – Le domande per il Reddito di emergenza fino a 800 euro per le famiglie dovrebbero partire lunedì 25 maggio. La data potrebbe essere anticipata, forse, ma al momento rimane valida la tesi del prossimo lunedì. Secondo le prime previsioni a beneficiare del Reddito di emergenza saranno 900mila famiglie per circa 2 milioni di beneficiari potenziali e poco meno di un miliardo di dotazione.Il Reddito di emergenza, come sostegno straordinario per le famiglie in difficoltà, sarà erogato in due quote con un valore compreso per ciascuna fra 400 e 800 euro (840 euro a famiglie con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza).Per fare la domanda per il Reddito di emergenza il nucleo familiare deve avere un Isee non superiore ai 15mila euro. Sono esclusi i beneficiari di Reddito di cittadinanza e i pensionati, mentre le giacenze da patrimonio finanziario non devono superare i 10mila euro per un single (ma il limite è rimodulato in base al numero di figli e alla presenza di persone disabili). Per richiedere il reddito di emergenza ci si può rivolgere a Caf e Patronati, con cui Inps e ministero del Lavoro stanno aggiornando le convenzioni.