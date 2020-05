Vittoria, sabato riprende il mercatino rionale

Economia

Vittoria - Riprende sabato mattina l'appuntamento con il mercatino rionale nell'area dell'ex campo di concentramento. Le bancarelle saranno distanziate seguendo le disposizioni governative. Sono stati previsti due varchi di ingresso e di uscita, più uno riservato esclusivamente ai pedoni. Nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del coronavirus, gli ambulanti sono tenuti a garantire un accesso regolamentato e ad assicurare la distanza interpersonale di un metro. All'entrata i varchi saranno presidiati dalla Polizia municipale e dal personale addetto. Inoltre si potrà accedere alla struttura solo se dotati di mascherina come previsto dalle ultime prescrizioni governative.L'orario d'ingresso al pubblico va dalle ore 8 alle ore 13.L'ingresso sarà contingentato per evitare assembramenti. “Un ritorno alla normalità con le dovute prudenze ed obbligo di adozione delle misure di protezione individuale che rimette in moto l'economia commerciale legata al settore dell'ambulantato e che permette ai cittadini di ritornare ad acquistare in tutta tranquillità” – ha commentato la Commissione straordinaria.