Cheesecake alle fragole ricetta facile per un dolce a base di frutta, yogurt e panna. Questa torta senza cottura in forno è un dessert estivo fresco e semplice da fare! Ingredienti per la base: 200 g di digestive, 100g di burro sciolto. per la Crema: 250 g di mascarpone, 200 ml di panna fresca non zuccherata, 250 g di yogurt alla fragola, 10 g di gelatina in fogli, 125 g di zucchero a velo vanigliato, 1/2 kg di fragole, 2 cucchiai di zucchero, succo di 1 limone. Ingredienti per la glassa alle fragole: 200 g circa di succo (o quello otteniamo dalle fragole), 200 g acqua (il totale dei liquidi deve essere 400 ml), 30 g di amido di mais, 80 grammi di zucchero.Ma vediamo ora come si prepara la cheesecake alle fragole: Laviamo bene le fragole, eliminiamo il picciolo e le foglioline, tagliamole a pezzetti in una ciotola. Spremiamo un limone e versiamo il succo, aggiungiamo lo zucchero e mescoliamo per bene. Lasciamo macerare in frigo per un’ora. Nel frattempo prepariamo la base per la cheesecake alle fragole. Spezzettiamo i biscotti in un frullatore e frulliamo fino a che si sono completamente sbriciolati. Li versiamo in una ciotola e aggiugiamo il burro fuso, mescolando con un cucchiaio fino a farlo amalgamare completamente. Prendiamo una teglia a cerniera, la apriamo e sistemiamo sul fondo un foglio di carta forno, richiudiamo la tortiera. Ora ci versiamo l’impasto di burro e biscotti e con un cucchiaio facciamo pressione per compattare bene la base. Mettiamola in frigo per 15 minuti.Vediamo come preparare la crema per la cheesecake alle fragole. Prendiamo i fogli di gelatina e li mettiamo a bagno in acqua fredda. In una ciotola capiente versiamo il mascarpone, lo ammorbidiamo con un cucchiaio, poi aggiungiamo la panna. Con uno sbattitore elettrico montiamo a neve ferma, quindi aggiungiamo due vasetti di yogurt alla fragola, frulliamo ancora fino ad ottenere un bel composto spumoso, quindi aggiungiamo lo zucchero a velo incorporandolo poco per volta. Prendiamo la gelatina e la strizziamo, mettiamola in un pentolino con qualche cucchiaino di acqua, scaldiamo sul fuoco per farla sciogliere completamente e aggiungiamola alla crema. Frulliamo ancora per amalgamare.Quindi riprendiamo la tortiera dal frigo e versiamo la crema sulla base, livelliamo bene con una spatola o un cucchiaio e mettiamo in frigorifero per 3 ore o in freezer per 1 ora. Ora prendiamo le fragole che avevamo da parte e coliamo il succo che si è formato nel frattempo. Al succo aggiungiamo l’acqua, versiamo tutto in un pentolino e aggiungiamo lo zucchero e l’ amido di mais, mescoliamo bene con una frusta. Portiamo sul fuoco e facciamo addensare sempre mescolando per qualche minuto, quindi spegniamo il fuoco e uniamo il succo alle fragole in pezzi mescolando il tutto. Riprendiamo la torta dal frigo e ci versiamo le fragole, livelliamo bene la superficie e mettiamo tutto in frigo per 30 minuti. Trascorso il tempo possiamo sformare la torta, aiutandoci con un coltello stacchiamo la torta dai bordi, apriamo delicatamente la tortiera e sistemiamo la cheesecake su un piatto. La gelatina si è solidificata, la superficie è lucida e densa. (Fonte Fatto in casa da Benedetta)