Dimagrire 3 kg con la dieta delle fibre e combattere colesterolo: esempio menÃ¹

Salute e benessere

La dieta delle fibre può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana e nello stesso tempo può aiutare ad abbassare il colesterolo e i trigliceridi nel sangue.Mangiare fibre fa bene alla salute dell’organismo secondo diversi studi condotti negli anni. Diverse ricerche hanno dimostrato che le fibre sono utili per prevenire i disturbi cardiovascolari, le malattie metaboliche e il diabete, i tumori del colon retto e del fegato, e per mantenere al top dell’efficienza le nostre difese immunitarie.Ostacolano infatti l’assorbimento dei grassi, contribuendo così a ridurre i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, e degli zuccheri, impedendo che la glicemia abbia picchi improvvisi e prolungando il senso di sazietà. Intrappolano le sostanze dannose assunte con il cibo (tipo pesticidi e metalli pesanti), riducendone sia il contatto con le mucose intestinali sia il passaggio nel circolo sanguigno. E contribuiscono all’equilibrio della flora batterica intestinale dal quale dipende la salute dell’intero organismo. Inoltre il consumo di fibre nella dieta, secondo uno studio condotto dall’Università dell’Illinois e pubblicato sulla rivista medica Frontiers in Immunology fa bene alla salute del cervello.Secondo i ricercatori il loro consumo quotidiano permette di prevenire o ritardare anche il decadimento cognitivo (a cominciare dalla perdita della memoria) che si verifica spesso con il passare degli anni. In pratica durante la digestione delle fibre i fermenti intestinali buoni liberano acidi grassi a catena corta, come per esempio il butirrato, che avendo proprietà antinfiammatorie contribuiscono a mantenere giovani i neuroni», afferma il professor Rodney Johnson, principale autore della ricerca. Ma vediamo ora cosa si mangia giorno per giorno nella dieta delle fibre per dimagrire fino a 3 kg in una settimana.Lunedì: colazione con 40 g di pane integrale tostato, succo di mele e carote e un tè o caffè. Spuntino: una banana. Pranzo: una porzione di riso integrale con verdure e una insalata di lattuga. Merenda: 100 g di pera.Cena: 150 g di salmone alla griglia, una fettina di pane integrale e 200 g di avocado con olio evo, limone e semi di sesamo. Martedì: colazione con una fettina di pane integrale tostato, 200 g di estratto di mele e carote, un caffè o tè verde. Spuntino: 100 g di lamponi.Pranzo: 100 g di farro perlato con piselli e olio evo, insalata di cetrioli. Merenda: un pompelmo. Cena: 120 g di petto di tacchino u una fettina di pane integrale.Mercoledì: colazione con una fettina di pane integrale tostato, 200 g di estratto di mele e carote, 150 g di latte scremato, tè o caffè. Merenda: 100 g di kiwi. Pranzo: un aporzione di spaghetti integrali con pomodoro fresco e basilico e 50 g di carciofi in padella con prezzemolo e olio evo. Merenda: 20 g di frutta secca. Cena: 120 g di filetto di manzo alla griglia, 40 g di pane integrale e zucchine griliate.Giovedì: colazione conuna fettina di pane integrale tostato, 200 g di estratto di mele e carote e un tè o caffè. Merenda: 50 g di prugne secche. Pranzo:80 g di miglio decorticato con dadolata di carote, zucchine e curcuma, 50 g di mix di radicchio rosso e arancia con olio evo. Merenda: 50 g di pop-corn. Cena: una porzione di pollo arrosto, 40 g di pane integrale e cicoria bollita.Venerdì: colazione con una fettina di pane integrale tostato, una spremuta di arancia senza zucchero e un tè o caffè.Spuntino:100 g di ananas.Pranzo: 80 g di orecchiette integrali e broccoli e verdure grigliate. Merenda: due carote.Cena: 80 g di zuppa di lenticchie, insalata di finocchi e 40 g di pane integrale. Sabato: colazione con 40 g di pane integrale tostato, una spremuta di pompelmo e un tè o caffè. Spuntino: 80 g di more.Pranzo: 80 g di quinoa, pomodori, rucola e semi di sesamo e 100 g di fagiolini saltati con gherigli di noce. Merenda: un pompelmo.Cena: 40 g di pane integrale, insalata di spinaci con uova, semi di girasole, olio evo e limone.Domenica: colazione con 40 g di pane integrale tostato, una spremuta di arancia senza zucchero e un tè o caffè. Spuntino: una pera.Pranzo: 100 g di ceci in insalata con olio evo, insalata belga e radicchio, cotti alla griglia con olio evo. Merenda: una macedonia senza zucchero.Cena: 40 g di pane integrale, 150 g di pesce spada alla griglia. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico prima di seguire qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto quando si soffre di patologie impornatenti come ad esempio il diabete.