Dieta, ecco le tisane che fanno dimagrire

Le tisane fanno dimagrire e aiutano a perdere pso durante una dieta. Esistono vari tipi di tisane, ci sono quelle drenanti, quelle detox e quelle snellenti. Quando iniziamo una dieta infatti, ci dimentichiamo troppo spesso di avvalerci di alleati importanti come ad esempio le tisane. Non tutti sanno infatti che bere tisane durante il giorno e almeno due litri di acqua facilitano la perdita di peso durante una dieta.Ma vediamo ora alcune tisane che fanno dimagrire. La tisana alla camomilla facilita il sonno spesso alterato quando si comincia una dieta. Andare a letto con un pò di fame infatti a volte può farci stare svegli a sognare proibiti spuntini notturni. Bere una tazza di camomilla prima di andare a dormire e aiuta a rilassare mente e corpo.La tisana alla cannella: questa spezia aiuta a ridurre il senso di fame e stimola il metabolismo. Il suo aroma dolce poi, aiuta a non sentire la mancanza di un dessert. L tisana al tarassaco: fortemente diuretico e drenante è ideale per sgonfiare e combattere la ritenzione idrica. Per avere benefici della tisana al tarassaco bisogna bere almeno due tazze, intervallate da un paio di bicchieri d’acqua. La tisana al fucus: i suoi noti poteri sazianti aiutano a ridurre il senso di fame. La tisana al fucus si può bere abbinata agli spuntini e ai piccoli pasti previsti dalla dieta.La tisana allo zenzero: fate bollire un pezzo di zenzero nell’acqua e bevete questo infuso dopo i pasti per beneficiare delle sue proprietà digerenti e bruciagrassi.