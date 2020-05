Rimedi naturali

Tisana al ginepro come antisettico naturale per vie urinarie e respiratorie

La tisana al ginepro è uno tra i rimedi naturali più noti per dare salute all’organismo. Il ginepro è un antisettico naturale per le vie urinarie e respiratorie (utile per la cura della calcolosi urinaria, per sedare la tosse o come espettorante) e ha proprietà antireumatiche, spesso infatti l'olio essenziale di ginepro viene usato per massaggi. Il ginepro è sempre stato considerato dalla medicina popolare un rimedio naturale per la cura di diversi disturbi e nel XIX secolo l'abate tedesco Sebastian Kneipp suggeriva ai malati di influenza di avvolgersi in una coperta riscaldata ai vapori di una pentola in cui venivano fatti bollire bacche e rami di ginepro.Le bacche di ginepro sono principalmente un ottimo digestivo e la tisana di ginepro mantiene prima di tutto questa qualità. È consigliata a fine pasto perché favorisce la digestione e accelera i processi digestivi. Se la digestione si blocca o rallenta, non tardano ad arrivare fastidi come mal di testa, mal di stomaco, nausea e insonnia. Il ginepro diventa, in questo senso, un prezioso alleato. Ecco gli ingredienti che occorrono: 1 litro d’acqua, 1 cucchiaio di bachhe di ginepro, miele per dolcificare. ora vediamo lìcome si prepara la tisana al ginepro: fate bollire il litro d’acqua con un cucchiaio di bacche di ginepro leggermente pestate per circa 5min.Lasciate riposare l’infuso per altri 5min. senza togliere le bacche. Infine filtrate l’acqua e servi la tisana calda dolcificata a piacere. Consuma la tua tisana dopo i pasti.