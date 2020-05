Politica

Ragusa, un fronte del no alla quarta vasca della discarica Ragusa, un fronte del no alla quarta vasca della discarica

Ragusa - Sembra proprio che la possibile realizzazione della quarta vasca della discarica di Cava del Modicani, ipotizzata dal Commissario Regionale, abbia avuto la capacità di far crescere un fronte di opposizione molto ampio. della questione si è discusso nella seduta del consiglio comunale di martedì iniziata allle 17 e terminata alle 2 di notte e in una conferenza di servizi svoltasi mercoledì mattina presso l’Aula consiliare a cui hanno partecipato rappresentanti di enti ed istituzioni pubbliche. Lo state dell’arte lo apprendiamo direttamente da una dichiarazione del sidnaco Peppe Cassì. “come avevo preannunciato, al Consiglio comunale di ieri (martedì n.d.r.), ho portato l’argomento della 4^ vasca per lo stoccaggio di rifiuti che si vorrebbe realizzare a Ragusa presso Cava dei Modicani, in un sito dalle dimensioni ridotte in rapporto alle esigenze del territorio e che andrebbe a gravare su un’area dall’importante valore paesaggistico e già gravata dalla presenza degli impianti di compostaggio e di trattamento meccanico biologico.Abbiamo confermato la nostra contrarietà e ho ricevuto la condivisione da parte del Consiglio sulla necessità di un’azione di contrapposizione verso una scelta che vedrebbe ulteriormente e ingiustamente penalizzato il nostro territorio. Questa mattina (mercoledì n.d.r.) si è inoltre tenuta in Municipio una conferenza di servizi organizzata dal Genio civile con Arpa, Asp, Libero Consorzio, Srr, Comune di Ragusa e la Sovrintendenza, che stante la presenza del vincolo di tutela paesaggistica ha categoricamente escluso che nell’area in questione si possa realizzare una quarta vasca. Un importante tassello per chiedere una necessaria rimeditazione e far sì che questa vicenda possa avere una conclusione diversa da quella finora prospettata”. (da.di.)