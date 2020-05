Reddito di emergenza, bonus e cassa integrazione: ecco quando arrivano i soldi

Italia

Roma – Bonus, cassa integrazione, rimborsi a fondo perduto: ecco quando saranno erogati i soldi secondo i tempi previsti nel decreto di Rilancio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ma vediamo nel dettaglio le date previste per i vari aiuti annunciati dal Governo per le famiglie e le imprese per l’emergenza coronavirus in Italia. Ecco tutte le previsioni: reddito di emergenza, le domande vanno presentate entro giugno, ma quando arriveranno i soldi ancora non si sa; rimborsi a fondo perduto dell’Agenzia delle Entrate: l’accredito è immediato, ma dopo l’emanazione del provvedimento e la messa a punto della piattaforma informativa; rimborsi fiscali accelerati: tempi medi tra i 7 e i 9 mesi.Bonus baby sitter: un mese dalla data in cui viene accolta la domanda;.bonus partite Iva: viene ancora pagato quello di marzo. Le indennità di aprile e maggio dovrebbero cominciare ad essere versate lunedì 25 maggio; indennità lavoratori dello sport: i pagamenti non dovrebbero subire dei ritardi; bonus vacanze: l’80% dell’agevolazione viene rimborsato dalla struttura, il restante 20% lo si recupera dalla dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021; bonus colf e badanti: mancano le procedure per richiedere l’indennità e le informazioni sui tempi di erogazione; cassa integrazione in deroga con nuova procedura: ci vogliono 45 giorni (30 dalla data di pubblicazione del decreto e 15 per la lavorazione delle pratiche).Viene erogato un anticipo del 40% con bonifico, poi arriva il saldo; cassa integrazione in deroga con vecchia procedura: i tempi standard di 40 giorni subiscono dei ritardi. Mancano all’appello circa 1,5 milioni di bonifici su un totale di 3,5 milioni; sconto sulle bollette elettriche: sarà automatico, ma dopo la delibera in via di approvazione; superbonus 110%: se il contribuente sceglie la detrazione, i primi soldi arriveranno con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2021. Se sceglie la cessione del credito d’imposta, dovrà attendere il provvedimento in merito dell’Agenzia delle Entrate; cessione crediti per ristrutturazioni ed emergenza Covid: occorre attendere il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.Bonus affitti: soldi in compensazione o con la dichiarazione dei redditi 2020. Si può cedere il credito, ma occorre attendere che vengano comunicate le procedure e, poi, i tempi delle banche per la pratica e la liquidazione. Il bonus da 600 euro per autonomi come annunciato dal ministro dell'Economia Roberto Gualtieri saranno erogati entro 2 massimo 3 giorni a tutti coloro che hanno ricevuto il bonus a marzo.