Bonus da 600 euro per autonomi, Gualtieri: sarà erogato entro 3 giorni

Roma - Il bonus da 600 euro per lavoratori autonomi e collaboratori sarà erogato entro 2- giorni. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, intervistato al Tg1. Inoltre da oggi 21 maggio “sarà possibile fare la domanda per i 1.200 euro per il bonus per la baby sitter e i centri estivi e poi giugno ci saranno i contributi a fondo perduto per le imprese e la terza tranche fino a 1.000 euro per i lavoratori autonomi”.La proposta franco-tedesca di un fondo da 500 miliardi anti-Covid “è una proposta che va nella giusta direzione che è quella per cui ci siamo impegnati: avere un fondo per la ripresa finanziato con titoli comuni europei per sostenere i Paesi e i settori più colpiti, quindi quei settori della nostra economia che hanno subito e subiscono in misura maggiore le conseguenze del Coronavirus, penso al turismo, alla cultura e tanti altri”, ha detto Gualtieri.